Жители Ленобласти смогут оплатить проезд через приложение на смартфоне

В Ленобласти запускают специальное мобильное приложение, с помощью которого местные жители смогут оплачивать поезд и строить маршрут на день. Первыми, кто опробует такую возможность, станут жители Соснового Бора.

Об этом сообщили в областном правительстве. Мобильное приложение «Леноблтранспорт» запустят уже в октябре, но пока только в тестовом режиме. С его помощью пассажиры смогут произвести бесконтактную оплату проезда, построить свой маршрут. А предприятия, в свою очередь, смогут информировать пассажиров о движении транспорта и получат обратную связь после поездки — каждый человек сможет поставить оценку автобусу, водителю, уровню комфорта и другим характеристикам.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил удобность использования смартфона для оплаты проезда. Впоследствии власти планируют развивать этот функционал, разрабатывая новые сервисы.

После тестирования системы в Сосновом Бору приложение появится во всех муниципалитетах области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы смогут заказать водное такси через приложение.