Петербуржцы смогут заказать водное такси через приложение

Уже в сентябре в Петербурге появится возможность заказать водное такси через мобильное приложение. Шестиместный катер прибудет на указанный в заказе причал через полчаса.

Водное такси в Петербурге запускают сервис заказа такси Gett и международный сервис по аренде водного транспорта AnyShips. Оно будет доступно для петербуржцев с 7 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Такое такси можно будет заказать прямо в приложении Gett или AnyShips. Шестиместный катер прибудет на один из 100 причалов, который будет указан в приложении.

Сервис будет работать в тестовом режиме до конца навигационного сезона в 2020 году. Поездку можно оформить за полчаса до начала. Минимальный маршрут обойдется в три тысячи рублей за шесть человек за 30 минут поездки.

Цены будут снижены к следующему навигационному сезону.

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