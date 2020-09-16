Оператора Пулково предостерегли от сбросов сточных вод в канал Новый

Росприроднадзор направил в адрес оператора аэропорта «Пулково» предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства. Однако информация о загрязнении акватории канала не подтвердилась.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Речь идет о сбросе сточных вод в канал Новый. Поводом для проверки стало обращение местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе природооохранного ведомства, оператору предложили провести мероприятия по предотвращению возможного попадания загрязненных сточных вод в Новый, а также не нанести вред окружающей среде при согласовании и вводе в эксплуатацию новой точки сброса в резерв Лиговского канала.

Инспекторы провели плановый осмотр указанной территории. Выяснилось, что выпуски № 3 и № 2 в канал Новый затампонированы и наполовину затоплены, а вода акватории канала чистая.

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