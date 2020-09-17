Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием одной машины. Kia Rio съехала в кювет и опрокинулась.

Дорожный инцидент случился поздним вечером среды, 16 сентября, на автодороге «Луга — санаторий «Жемчужина». Иномарка на ходу вылетела в кювет и опрокинулась.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по области, в результате 55-летний водитель авто скончался на руках медиков в карете скорой помощи.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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