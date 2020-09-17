Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе

Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Водитель скончался в карете скорой помощи. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием одной машины. Kia Rio съехала в кювет и опрокинулась.

Дорожный инцидент случился поздним вечером среды, 16 сентября, на автодороге «Луга — санаторий «Жемчужина». Иномарка на ходу вылетела в кювет и опрокинулась.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по области, в результате 55-летний водитель авто скончался на руках медиков в карете скорой помощи.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп Лужский район происшествия УГИБДД


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире число выявленных случаев коронавируса приближается к 29,5 млн
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге