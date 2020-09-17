Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа в США может начаться уже в следующем месяце. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп.

Речь идет о середине или конце октября. Так, до конца 2020 года планируется распространить до 100 миллионов доз.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на данные администрации Соединенных Штатов, американский лидер отметил, что распространение препарата произойдет безопасным и эффективным образом.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США признали неэффективной проверку туристов на коронавирус. Специалисты считают, что это бессмысленно.