Петербург держит второе место по числу новых заболевших COVID-19

В Петербурге коронавирус диагностировали более чем у 40 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге коронавирус диагностировали более чем у 40 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербург сохраняет позиции в рейтинге по числу выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в четверг, 17 сентября, Петербург остается на втором месте – за сутки в Северной столице подтвердили 211 случаев коронавируса.

Отметим, что общее число заболевших с начала пандемии в Петербурге перевалило за 40 тысяч человек. В России оно приближается к 1,1 млн.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Всемирная организация здравоохранения не видит поводов к беспокойству для России, где фиксируется небольшой прирост заболеваемости коронавирусом. Там отметили, что во многих странах Европы в настоящее время отмечают ухудшение эпидемиологической обстановки. В России же повышение числа случаев коронавируса считают незначительным.