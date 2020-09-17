Соратники Навального рассказали о «той самой» бутылке со следами яда

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) заявили, что на бутылке, которая находилась в гостиничном номере Алексея Навального в Томске, и были обнаружены следы яда.

Об этом говорится в сообщении в аккаунте оппозиционера Алексея Навального в Instagram.

Отмечается, что бутылка, на которой в немецкой лаборатории нашли следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», находилась в томской гостинице. Там останавливался сам Навальный и вся съемочная группа ФБК.

Соратники оппозиционера также рассказали, что после того, как сотрудники ФБК узнали о его госпитализации, вместе с адвокатом они начали все фиксировать в гостиничном номере и упаковывать все, что нашли.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Европе предложили заморозить счета фигурантов расследований Навального.