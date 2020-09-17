В Европе считают, что нужно заморозить счета фигурантов расследований Навального

В Европе считают, что нужно заморозить счета фигурантов расследований Навального
Алексей Навальный с семьей. Фото: instagram.com/navalny

Речь идет о европейских счетах людей, которых разоблачал блогер.

Европарламент рассматривает возможность заморозки счетов россиян, которые становились фигурантами расследований Фонда борьбы с коррупцией. Соответствующий документ уже подготовлен для рассмотрения. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты отмечают, что хотят усилить действующие санкции против России в связи с отравлением оппозиционного блогера Алексея Навального. Они надеются, что в кратчайшие сроки удастся понять, кто имеет отношение к инциденту.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что иностранные коллеги не раз говорили о том, что ситуация с Навальным скажется на отношениях между Россией и другими странами. Он уточнил, что Москва тоже заинтересована в расследовании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы.

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