В Европе считают, что нужно заморозить счета фигурантов расследований Навального

Речь идет о европейских счетах людей, которых разоблачал блогер.

Европарламент рассматривает возможность заморозки счетов россиян, которые становились фигурантами расследований Фонда борьбы с коррупцией. Соответствующий документ уже подготовлен для рассмотрения. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты отмечают, что хотят усилить действующие санкции против России в связи с отравлением оппозиционного блогера Алексея Навального. Они надеются, что в кратчайшие сроки удастся понять, кто имеет отношение к инциденту.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что иностранные коллеги не раз говорили о том, что ситуация с Навальным скажется на отношениях между Россией и другими странами. Он уточнил, что Москва тоже заинтересована в расследовании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы.