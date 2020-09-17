В Управлении ветеринарии выдели самые «больные» проблемы безнадзорных животных в Петербурге

В Управлении ветеринарии выдели самые &#171;больные&#187; проблемы безнадзорных животных в Петербурге
Основные проблемы безнадзорных животных в Петербурге. Фото: Pixabay

Начальник Управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев в ходе пресс-конференции определил основные проблемы безнадзорных животных в Петербурге.

По словам Андреева, в Северной столице отсутствует должное воспитание в плане гуманного отношения к животным. Также нет и полноценного законодательства, регулирующего этот момент. Речь в первую очередь о кодексе административных правонарушений, который бы позволял наказывать за жестокое обращение с братьями нашими меньшими.

Также, по мнению Андреева, нет в Петербурге и культуры взаимоотношений с животными. Дело в том, что люди считают необходимым подкармливать, например, птиц, не понимая, что такая щедрость лишь калечит пернатых, которые перестают улетать в теплые края и ждут подачек.

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безнадзорные животные


 

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