В Управлении ветеринарии выдели самые «больные» проблемы безнадзорных животных в Петербурге

Начальник Управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев в ходе пресс-конференции определил основные проблемы безнадзорных животных в Петербурге.

По словам Андреева, в Северной столице отсутствует должное воспитание в плане гуманного отношения к животным. Также нет и полноценного законодательства, регулирующего этот момент. Речь в первую очередь о кодексе административных правонарушений, который бы позволял наказывать за жестокое обращение с братьями нашими меньшими.

Также, по мнению Андреева, нет в Петербурге и культуры взаимоотношений с животными. Дело в том, что люди считают необходимым подкармливать, например, птиц, не понимая, что такая щедрость лишь калечит пернатых, которые перестают улетать в теплые края и ждут подачек.