В Петербурге 48 студентов Духовной академии заразились коронавирусом

В Петербурге 48 студентов Духовной академии заразились коронавирусом
Вероятно, работа учреждения будет приостановлена. Фото: Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви

Новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 48 из двухсот учащихся Петербургской духовной академии, проживающих в учреждении.

Об этом в четверг, 17 сентября, информирует официальный телеграмм-канал Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению. Из 48 студентов академии с положительным тестом на COVID-19 один госпитализирован, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Узнав о вспышке коронавируса в духовном учреждении церковная больница святителя Алексия передала академии шесть коробок с необходимыми препаратами. К ней присоединилась также Тихвинская епархия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица стабильно остается на втором месте по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России.

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