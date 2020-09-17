Адвокат Александр Почуев подал в суд на издателя «Фонтанки»

Адвокат Александр Почуев подал в суд на издателя &#171;Фонтанки&#187;
Почуев со своим подзащитным, Олегом Соколовым. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Юрист Александр Почуев, среди подзащитных которого, в том числе, известный петербургский историк Олег Соколов, убивший свою студентку, подал в суд на учредителя интернет-издания «Фонтанка».

Иск адвоката о защите чести и достоинства к АО «Ажур-Медиа» в четверг, 17 сентября, зарегистрировал Куйбышевский районный суд. Почуев подтвердил, что действительного подавал исковое заявление к учредителю «Фонтанки» в разговоре с изданием «Мойка78«.

Оказалось, что юриста возмутил ряд публикаций «Фонтанки», посвященных резонансному делу Олега Соколова. Вероятно, информацию, содержащуюся в статьях, Почуев счел оскорбительной, однако что именно он счел порочащим его честь и достоинство, адвокат не уточнил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 сентября суд оставил Олега Соколова под арестом до 23 декабря.

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Адвокат Александр Почуев подал в суд на издателя «Фонтанки»
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