Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Лидером рейтинга стал "Лукойл". Фото: google.maps

Журнал Forbes опубликовал рейтинг, в котором перечислены самые крупные частные компании в России, а также назвал наиболее успешные из них. В список попали 200 частных компаний, суммарная выручка которых в 2019 году превысила 45 триллионов рублей.

Лидером рейтинга стал «Лукойл», заработавший в прошлом году 7,8 трлн рублей. На втором месте расположился «Сургутнефтегаз» (1,8 трлн рублей), а «бронза» досталась X5 Retail Group (1,734 трлн рублей). Четвертое и пятое места заняли «Магнит» и «Татнефть» (1,368 трлн и 932,3 млрд рублей соответственно).

Только семь компаний из двухсот отличились ростом выручки выше 50 процентов. Лидирующие позиции стали строительная компания «Инград», «Адамас» и онлайн-ритейлер Wildberries.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Forbes составил ежегодный рейтинг 25 богатейших россиянок.

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