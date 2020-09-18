В США запрещают скачивать TikTok

Всего за август во всем мире загрузили приложение 63,3 миллиона раз. Фото: pixabay

Всего за август во всем мире загрузили приложение 63,3 миллиона раз. Фото: pixabay

Власти США с 20 сентября намерены запретить скачивать на территории страны приложение TikTok. Эти же изменения коснутся и приложения WeChat.

Такое распоряжение распространил Минторг США, передает ТАСС.

Предполагается, что компании Google и Apple должны будут удалить китайские приложения со своих платформ, которые доступны в США.

Ожидается, что пользователи, у которых уже есть эти приложения, не будут обязываться удалять их, однако и обновить их уже не смогут.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что видеохостинг YouTube запускает новый сервис под названием Shorts. Обещают, что он будет напоминать всемирно известный TikTok. Сервис позволит снимать короткие ролики, накладывать на них музыку и эффекты, а также делиться записями с другими пользователями. Бета-версию уже протестировали на жителях Индии.