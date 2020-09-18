В ДТП на юге Турции пострадали 11 россиян

В пятницу, 18 сентября, неподалеку от Аланьи, города в турецкой провинции Анталья, автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие.

Пострадали, как минимум, одиннадцать граждан России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на генеральное консульство РФ в Анталье. Авария произошла около часу дня на трассе между Аланией и Манавгатом. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, что стало причиной ДТП.

В результате транспортное средство опрокинулось набок. Находившиеся в салоне туристы получили травмы разной степени тяжести — все они направлены в медицинские учреждения. Наиболее серьезное повреждение у одной из женщин — врачи подозревают у нее перелом плеча. Остальные травмы, к счастью, не столь серьезны.

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