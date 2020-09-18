Родители дагестанцев, вымывших ботинки в святом источнике, извинились за их поступок

В отношении хулиганов возбудили уголовное дело из-за оскорбления чувств верующих.

После того, как в сеть попало видео, на котором мужчины моют ноги в святом источнике у часовни кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде, один из хулиганов принес свои извинения. То же сделали родители дагестанцев, пишет ТАСС.

Отмечается, что в отношении мужчин возбудили уголовное дело. Нарушителями оказались военнослужащие. Их поступок осудили на родине – «никто не воспринимает это положительно». Представитель муфтията Дагестана отметил, что подобным образом поступать неуважительно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кадыров требует наказать неизвестных за мытье обуви в православном источнике. Он добавил, что на видеозаписи нет ни одного чеченца – это удалось выяснить после проверки. Кадыров считает, что поступить подобным образом могли и по глупости, но если умышленно, то наказание должно быть строгим.