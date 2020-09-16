Кадыров требует наказать неизвестных за мытье обуви в православном источнике

Он также отрицает причастность чеченцев к инциденту.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что неизвестные мужчины, помывшие обувь в православном источнике у храма в Калининграде, должны предстать перед судом. Своим мнение политик поделился в Telegram-канале.

Он добавил, что на видеозаписи нет ни одного чеченца – это удалось выяснить после проверки. Кадыров считает, что поступить подобным образом могли и по глупости, но если умышленно, то наказание должно быть строгим.

Напоминаем, что в сеть попало видео, на котором хулиганы моют ботинки в святом источнике и нелестно высказываются в адрес верующих христиан. Известно, что один из участников ролика уже принес свои извинения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Калининграде пятеро мужчин помыли ботинки в святом источнике. Инцидент уже привлек внимание полиции, детали выясняются.