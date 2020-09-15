В Калининграде пятеро мужчин помыли ботинки в святом источнике

Инцидент уже привлек внимание полиции, детали выясняются.

В Калининграде в часовне у Кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери пятеро мужчин помыли ботинки в святом источнике. Об этом сообщает ТАСС. В пресс-службе епархии уже подтвердили факт случившегося.

Отмечается, что инцидентом уже занимаются сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства дела. Тем временем, один из хулиганов записал видеообращение, в котором извиняется за свой поступок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «форточник» оставил верующего пенсионера с Тимуровской без икон. В квартиру злоумышленник пробрался, разбив окно. Пенсионер обнаружил в комнате осколки. Видеонаблюдение и сигнализация на месте преступления отсутствуют. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.