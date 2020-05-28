«Форточник» оставил верующего пенсионера с Тимуровской без икон

В Калининском районе Петербурга неизвестный похитил из квартиры 74-летнего пенсионера три иконы. Внутрь он проник через окно.

Как стало известно gazeta.spb.ru, кража произошла вечером 26 мая. Сообщение о хищении поступило в полицию между 23 часами и полуночью. По словам пенсионера, неизвестный проник в его квартиру на Тимуровской улице.

С собой он забрал три доски с ликами святых в бронзовых окладах, планшетный компьютер и рюкзак. Ущерб составил примерно 38 тыс. рублей.

В квартиру злоумышленник пробрался, разбив окно. Пенсионер обнаружил в комнате осколки. Видеонаблюдение и сигнализация на месте преступления отсутствуют. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцевском районе Ленобласти мужчина похитил иконы и ордена, принадлежащие 60-летней женщине.