«Решил похмелиться»: в Ленобласти житель украл иконы и медали из-за нехватки денег

Мужчина вынес из частного дома иконы и медали. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Мужчина вынес из частного дома иконы и медали. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Сланцевском районе Ленобласти правоохранители по горячим следам задержали злоумышленника, похитившего иконы и награды почивших родителей законной владелицы.

Обо всем стало известно в среду, 19 февраля. В отдел полиции обратился местный житель. Он рассказал, что знакомый показал ему иконы и ордена, в законности происхождения которых он усомнился. Мужчина объяснил свое подозрение тем, что приятель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские прибыли по указанному адресу и выяснили, что имущество было похищено из частного дома в деревне Шакицы и принадлежало 60-летней женщине. После с ней связались.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и области, злоумышленник вынес 8 икон, общая стоимость которых составила порядка 4 тыс. рублей, а также 3 награды, принадлежащие покойным родителям потерпевшей.

Так, среди наград – Знак «Победитель социалистического соревнования», медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «В память 250-летия Ленинграда».

По подозрению в краже был задержан 48-летний гражданин. Установлено, что в дом злоумышленник проник, разбив оконное стекло. Он признался, что ему нужны были деньги, чтобы «похмелиться».

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Жителю грозит до 6 лет лишения свободы.

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