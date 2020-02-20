Кроме Петербурга: названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2020 году

Кроме Петербурга: названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2020 году
Наибольший рост прогнозируется в пяти регионах. Фото: Pixabay

В 2020 году реальная зарплата в России поднимется на 2,5%. При этом в Петербурге изменений не ожидается.

Наибольший рост прогнозируется в пяти регионах — Татарстане, Якутии, Ленобласти, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.

По данным аналитиков Финансового университета при правительстве РФ, меньше всего заметят повышение реальной зарплаты в Приморском крае, Республике Карелия, Новосибирской, Самарской, Свердловской областях.

Рост ВВП в настоящем году специалисты оценивают в 1,2-1,5%, что сопоставимо с показателями минувшего года (1,3%).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице появится мемориальная доска в честь хирурга Анатолия Гранова.

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Кроме Петербурга: названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2020 году
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