В Петербурге появится мемориальная доска в честь хирурга Анатолия Гранова

В Петербурге появится мемориальная доска в честь хирурга Анатолия Гранова
Анатолий Гранов. Фото: wikipedia

В настоящем году в Петербурге установят мемориальную доску выдающемуся врачу и академику Анатолию Гранову.

Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов. Памятная табличка появится на Петровской набережной, 4, литера А.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, установку мемориальной доски инициировал Благотворительный фонд поддержки науки в области современных медицинских технологий «Фонд Анатолия Михайловича Гранова». Фонд гарантирует финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке, а также последующему ремонту, реставрации и сохранности мемориальной доски.

Легендарный ученый Анатолий Гранов ушел из жизни 12 мая в 2017 году после продолжительной болезни. Он был выдающимся врачом, общественным деятелем, стал лауреатом Государственной премии РФ, занимал должность директора Российского научного центра радиологии и хирургических технологий, а также был академиком РАН. Он скончался в возрасте 86 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге Кубок по игре Го оставлен без участников из Китая из-за коронавируса.

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