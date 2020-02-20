Кубок по игре Го в Петербурге оставлен без участников из Китая из-за коронавируса

Кубок по игре Го в Петербурге оставлен без участников из Китая из-за коронавируса
Игра Го. Фото: Pixabay

Такое случится впервые за 11 лет. Данный Кубок организовывает консульство Китая в Петербурге. Но в этом году из-за эпидемии коронавируса на него не приедут сами жители Китая, родины данной игры. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-секретаря Российской федерации Го.

В этом году на турнире будут участвовать 200 человек из разных стран. Также, в Петербург Приедут жители из многих городов России.

Точное количество игроков из КНР, которые не смогут посетить мероприятие, неизвестно. Решение о неучастии было принято раньше, чем начались какие-либо обсуждения о кандидатах.

Помимо этого Кубка будут проведены ещё несколько чемпионатов по этой игре. Все они проводятся комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга в связи с празднованием китайского Нового Года.

Го — логическая игра, которая было создана в древнем Китае. Россия считается одной из сильнейших стран в состязаниях по данной игре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае достигло 2118.

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