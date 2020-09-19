Город отдыхает: субботние пробки в Петербурге оценили в 2 балла

Утром в субботу, 19 сентября, дорожную ситуацию в Северной столице оценили всего в два балла. Общую картину портят только пробки в Невском районе.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в целом большинство улиц в Петербурге свободны от машин. В центре города есть небольшие пробки на площади Восстания, у Балтийского вокзала и у площади Александра Невского.

Все остальные пробки сегодня собрались на окраинах. По традиции утром «стоят» выезды из Мурино и Кудрово.

Серьезные заторы наблюдаются в Невском районе: бордовым цветом выделена Октябрьская набережная, где, судя по картам, произошло ДТП. Водителям придется постоять и на улице Народной, особенно на перекрестке с Дальневосточным проспектом, где кто-то так же попал в аварию.

Самая тяжелая ситуация сегодня обстоит на КАДе в районе Обухово. Автомобилисты встали в пробки в оба направления. Свободному проезду мешают дорожные работы и двойное ДТП перед вантовым мостом на внутреннем кольце.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция «повязала» водителя каршеринга на Софийской.