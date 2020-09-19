В Минске на «блестящем марше» оппозиции прошли задержания

В Минске проходит марш оппозиции, ранее названный как «блестящий марш». В нем участвуют больше тысячи человек, около 100 уже задержаны.

Женский марш оппозиции начался в субботу, 19 сентября, у Комаровского рынка. По мере продвижения колонна увеличивается, к ней присоединяются новые участники.

Как сообщил ТАСС, рядом с рынком, где началась акция, были замечены автозаки. Силовики блокировали колонну протестующих. Среди задержанных оказалась белорусская активистка Нина Багинская. Женщине, по данным СМИ, 73 года.

Одежда многих из участников выдержана в красных и белых тонах, которые являются символом оппозиции. У некоторых также зонты этих цветов. Протестующие скандируют лозунг «Не забудем, не простим» и выкрикивают призывы освободить «политзаключенных».

Напоминаем, протестные акции в республике начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Многие не поверили в честность победы Александра Лукашенко и вышли на митинг. До сих пор власти и местные жители не могут договориться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на воскресных протестах в Минске задержали около 250 человек. Все они так или иначе нарушали общественный порядок, используя оскорбительные плакаты, запрещенные флаги или символику.