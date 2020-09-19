В России впервые за семь лет на экономику потратят больше, чем на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета России по разделу «Национальная оборона» впервые за семь лет опустятся ниже расходов по «Национальной экономике».
Так, в последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году. Как сообщил РБК, ассигнования по нацэкономике на предстоящий год составят 3,37 трлн рублей, или 15,7% от общего объема бюджетных расходов.
При этом на оборону в текущем году планируется потратить 3,11 трлн рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское правительство завершило работу над планом по восстановлению экономики. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.