В России впервые за семь лет на экономику потратят больше, чем на оборону

Сейчас Россия занимает четвертое место в мире по военным расходам. Фото: pixabay

Сейчас Россия занимает четвертое место в мире по военным расходам. Фото: pixabay

В 2021 году расходы федерального бюджета России по разделу «Национальная оборона» впервые за семь лет опустятся ниже расходов по «Национальной экономике».

Так, в последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году. Как сообщил РБК, ассигнования по нацэкономике на предстоящий год составят 3,37 трлн рублей, или 15,7% от общего объема бюджетных расходов.

При этом на оборону в текущем году планируется потратить 3,11 трлн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское правительство завершило работу над планом по восстановлению экономики. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.