Российское правительство завершило работу над планом по восстановлению экономики

Документ, в котором расписано восстановление отечественной экономики после масштабного коронавирусного кризиса, составлен, но пока не подписан.

Правительство России завершило работу над планом по восстановлению экономики, однако официальный документ еще не заверен подписью президента, поскольку перспективы, предложенные властями, необходимо утвердить синхронно с прогнозом социально-экономического развития. Об этом вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил ТАСС.

На данный момент между Министерством финансов и Министерством экономического развития существует противоречие, так как прогнозы последних по объему номинального ВВП на следующий год более пессимистичны, чем предполагают в Минфине.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономист поделился своими прогнозами по состоянию курса рубля на осень.