В МИД РФ отреагировали на планы РФ ввести санкции против Белоруссии

План ввести санкции против Белоруссии расходится с восстановлением стабильности.

Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что введение санкций нелегитимно с точки зрения международного права. Кроме того, такой подход – «недопустимое вмешательство во внутренние дела».

«Налицо попытка «раскачивать лодку», — добавила Захарова.

Отметим, что в настоящее время в Евросоюзе согласовывают списки персональных санкций. В него войдут те, кто, по мнению ЕС, причастен к фальсификации президентских выборов в Белоруссии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Белоруссия намерена ответить на санкции. Минск заявил о готовности выйти из международных организаций, а также пересмотреть ряд инициатив.