Одного отравившегося в петербургском бассейне ребенка перевели из реанимации

Одного отравившегося в петербургском бассейне ребенка перевели из реанимации
Идет расследование дела об отравлении детей в бассейне. Фото: pixabay.com

Один из пострадавших в петербургском бассейне детей покинул реанимацию. В состоянии остальных отравившихся также наблюдают положительную динамику.

Об этом рассказали в комитете по здравоохранению.

Уточняется, что одного пострадавшего в бассейне ребенка уже перевели в обычную палату. Пока все дети, которые были госпитализированы с симптомами отравления, остаются под наблюдением врачей.

Восемь детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра на улице Ярослава Гашева. По факту уже было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что после массового отравления детей «Фитнес Хаус» закрыл спортивный клуб. Компания объяснила закрытие «техническими причинами». Кроме того, было объявлено об отмене нескольких детских тренировок в других залах сети.

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