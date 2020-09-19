Одного отравившегося в петербургском бассейне ребенка перевели из реанимации

Один из пострадавших в петербургском бассейне детей покинул реанимацию. В состоянии остальных отравившихся также наблюдают положительную динамику.

Об этом рассказали в комитете по здравоохранению.

Уточняется, что одного пострадавшего в бассейне ребенка уже перевели в обычную палату. Пока все дети, которые были госпитализированы с симптомами отравления, остаются под наблюдением врачей.

Восемь детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра на улице Ярослава Гашева. По факту уже было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что после массового отравления детей «Фитнес Хаус» закрыл спортивный клуб. Компания объяснила закрытие «техническими причинами». Кроме того, было объявлено об отмене нескольких детских тренировок в других залах сети.