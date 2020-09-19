«Фитнес хаус» закрыл бассейн и отменил детские тренировки после массового отравления несовершеннолетних

«Фитнес хаус» закрыл спортивный клуб на улице Ярослава Гашека, где произошло массовое отравление детей.

Инцидент произошел в пятницу, 18 сентября. Дети отравились при выбросе хлора в бассейне фитнес-центра в Петербурге. В день отравления на сайте компании появилось сообщение, что комплекс, где случился инцидент, закрыт «по техническим причинам». Сегодня компания сообщила об отмене нескольких детских тренировок в других своих залах.

Напомним, восемь детей отравились хлором в бассейне «Фитнес хауса» на улице Ярослава Гашека. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, пятеро детей, которые были в бассейне во время выброса хлора, по-прежнему находятся в больнице. Двое ребят, которых ранее поместили в реанимацию, идут на поправку.