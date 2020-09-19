Стало известно о состоянии детей, пострадавших от выброса хлора в бассейне на Гашека

Стало известно о состоянии детей, пострадавших от выброса хлора в бассейне на Гашека
Хлором в бассейне отравились пятеро детей. Фото: pixabay.com

В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, как чувствуют себя пострадавшие дети, которые были госпитализированы после инцидента в бассейне на улице Ярослава Гашека.

Сообщается, что пятеро детей, которые были в бассейне во время выброса хлора, по-прежнему находятся в больнице. Двое ребят, которых ранее поместили в реанимацию, идут на поправку. У них наблюдается улучшение состояния: одного из них, скорее всего, сегодня переведут в отделение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дети отравились хлором в петербургском бассейне. В Петербурге в одном из фитнес-центров началась проверка после того, как дети отравились хлором в бассейне. Делом заинтересовалась прокуратура.

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