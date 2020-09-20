Трамп дал добро на сделку по покупке TikTok компанией Oracle

Трамп дал добро на сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Президент США Дональд Трамп. Фото: pixabay.com

Американский президент Дональд Трамп одобрил сделку по покупке компанией из США социальной сети TikTok. Ее приобретет Oracle.

Как отметил в субботу, 19 сентября, Дональд Трамп, он «дал свое благословение этой сделке». Об этом президент США сообщил, отвечая на вопросы журналистов. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Дональд Трамп также уточнил, что американский сегмент, который купит компания, не будет иметь отношения к Китаю. Предполагается, что американский сегмент социальной сети сохранит свое название.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что с 20 сентября в США закроют возможность скачивания на территории страны приложение TikTok. Со своих платформ китайское приложение должны будут удалить также компании Google и Apple. По последним данным, эту дату отодвинули на неделю.

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