На Митрофаньевском потушили пожар в историческом здании

На Митрофаньевском потушили пожар в историческом здании
Пожар в Адмиралтейском районе. Фото: ГУ МЧС РФ по СПб

Петербургские сотрудники МЧС ликвидировали пожар в нежилом историческом здании в Адмиралтейском районе. Они справились с огнем за три часа.

Как сообщили в пресс-службе городского главка МЧС, в субботу, 20 сентября, в доме №4 по Митрофаньевскому шоссе начался крупный пожар. Третий этаж и кровля здания горели на площади 160 квадратных метров. На борьбу с огнем направили 35 сотрудников ведомства и семь пожарных машин.

Пожару был присвоен повышенный ранг из-за угрозы распространения на соседние постройки. Огонь удалось локализовать спустя час, а полностью потушить — спустя три часа.

Сведения о возможных пострадавших не поступали. Сейчас сотрудники спецслужб разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.

Пожар на Митрофаньевском шоссе. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ранг пожара на Митрофаньевском повысили до №1 БИС, горят 160 «квадратов».

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