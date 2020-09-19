Ранг пожара на Митрофаньевском повысили до №1 БИС, горят 160 «квадратов»

Пожар в Адмиралтейском районе. Фото: ГУ МЧС РФ по СПб

Пожар в Адмиралтейском районе. Фото: ГУ МЧС РФ по СПб

Пожар в Адмиралтейском районе Петербурга уже успел охватить 160 квадратных метров. На месте работают 35 спасателей.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что спасатели получили сообщение о пожаре незадолго до полуночи. Возгорание произошло на Митрофаньевском шоссе.

Оказалось, что горит неиспользуемое трехэтажное здание. Горит третий этаж, огонь также успел охватить кровлю. Всего горят 160 квадратных метров.

Было решено, присвоить пожару ранг №1 БИС.

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в региональном управлении ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что о пожаре в Адмиралтейском районе рассказали очевидцы.