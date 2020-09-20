Недвижимость британской королевской семьи подешевела на $716 млн из-за коронавируса

В Великобритании на 1,2% упала оценочная стоимость недвижимости королевской семьи. На это повлияла коронавирусная пандемия.

В пересчете на доллары цена на недвижимость королевы Елизаветы II и ее родственников упала сразу на 716 миллионов.

Как сообщает РБК, ссылаясь на управляющую недвижимостью британской «короны» организацию Crown Estate, недвижимость королевской семьи так резко подешевела из-за веденного в стране карантина, который нанес экономике страны значительный ущерб. В организации отметили, что арендаторы принадлежащей королевской семье недвижимости понесли серьезный ущерб из-за отсутствия покупателей. Часть магазинов временно или насовсем закрылась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в Великобритании начинается вторая волна пандемии коронавирусной инфекции.