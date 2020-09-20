Еще 212 зараженных: Петербург все еще на втором месте по числу новых случаев Covid-19

Еще 212 зараженных: Петербург все еще на втором месте по числу новых случаев Covid-19
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

За последние сутки в России зарегистрировали 6065 положительных результатов теста на новую коронавирусную инфекцию, из которых … приходится на Петербург.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф на утро воскресенья, 20 сентября, за день в стране подтвердили 144 смерти от последствий заболевания коронавирусом. За последние сутки в России выздоровели 5255 пациентов, повторно сдавших отрицательные тесты.

Лидирует по числу новых выявленных случаев по-прежнему Москва, где нашли еще 825 зараженных. За столицей идет Петербург с 212 случаями инфицирования. Тройку замыкает Ростовская область, где за сутки заболели 180 человек.

Что касается Петербурга, то за все время с начала пандемии в городе заразились 40 517 человек. За время пандемии в Северной столице вылечились 27 717 человек, а число летальных исходов достигло 2762.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно об опасной тенденции с коронавирусом в регионах РФ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб новые случаи заражения пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России выявили более 6 тысяч новых заражений коронавирусом за сутки
Кто-то оставил на улице Бутлерова коляску с ребенком и ушел
Петербургского студента ударили ножом в парадной ради банковской карты
Еще 212 зараженных: Петербург все еще на втором месте по числу новых ...
За день Петербурге от коронавирус умерли 18 человек
Движение в тоннеле дамбы перекроют из-за ремонта
В Петербурге за сутки провели более 19 тысяч тестов на Covid-19
В Петербурге виновника двойного ДТП, в котором погибла пассажирка, ...