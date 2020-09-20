Мать погибшего в ДТП с Ефремовым водителя Сергея Захарова простила актера

Мать погибшего в ДТП с Ефремовым водителя Сергея Захарова простила актера
Место аварии, произошедшей 9 июня. Фото: twitter.com/gucodd.

Мария Ивановна Захарова, мать водителя Сергея Захарова, который стал жертвой ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявила, что не держит зла на виновника аварии.

Отметим, что среди остальных членов семьи погибшего только Мария Ивановна считает жестоким приговор, вынесенный актеру. Однако в ходе судебного процесса её не признали пострадавшей, поэтому суд не принимал в расчет её мнения, решая судьбу Ефремова.

В интервью изданию «Собеседник» женщина рассказала, что она могла бы простить актера. «Куда же деваться? Человек ведь уже умер», — заключила мать умершего водителя. Мария Ивановна добавила, что накануне гибели сына чувствовала себя нехорошо: словно предвидела несчастье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Эльман Пашаев признал наличие внушительного гонорара за защиту Михаила Ефремова.

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