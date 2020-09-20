«Ротор» и «Ростов» не сыграли из-за коронавируса

Сразу десять футболистов вологодской команды заболели.

Матч между «Ротором» и «Ростовом» должен был состояться 19 сентября в рамках РПЛ. В результате его отменили из-за вспышки коронавируса: сразу десять игроков вологодской команды заболели. Таким образом, клубу грозит автоматическое поражение со счетом 0:3. То же было после отмены встречи «Ротора» с «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» не смог обыграть «Урал» в матче 8-го тура РПЛ. Встреча команд закончилась со счетом 1:1. Матч проходил в Екатеринбурге.