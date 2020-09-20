Россия и Белоруссия хотят отменить роуминг до конца 2020 года

Работа по отмене роуминга ведется на протяжении нескольких лет.

Россия и Белоруссия обговаривают вопрос об отмене роуминга. Об этом пишет РИА Новости.

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапот заявил, что разговоры об этом ведутся на протяжении нескольких лет, но решение должны принять в ближайшее время.

«Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже – посмотрим, но работа ведется»,

— заявил Рапот.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Tele2 запустила международный 5G-роуминг в Швейцарии. Новую технологию могут самостоятельно опробовать владельцы новейших устройств Samsung на полноценной сети пятого поколения.