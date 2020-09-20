Пашаев объяснил, почему не хочет защищать интересы Собчак в суде

Телеведущая собирается судиться после нападения в монастыре.

Адвокат Эльман Пашаев объяснил, почему не будет защищать телеведущую Ксению Собчак после нападения в Среднеуральском монастыре. Он отметил, что после скандального судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым, не хочет иметь ничего общего с представителями шоу-бизнеса.

«Когда я посмотрел, как она падает, то сразу сказал: мне одного шоу хватило, второго не надо»,

— признался Пашаев.

Он добавил, что в последнее время получает множество угроз и обвинений. Пашаев не испугался, так как для него подобное не в новинку. Адвокат также уверяет, что всегда старается вести себя корректно и не нарушать правил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Пашаев признался, что получил гонорар за защиту Михаила Ефремова. Его работа была оплачена суммой с большим количеством нулей.