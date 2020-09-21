Вьетнамский фо, узбекский плов и американский бургер: в Петербурге прошел Фестиваль национальных кухонь — фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

Три дня, с 18 по 20 сентября, у петербуржцев была возможность попробовать блюда из разных уголков России и мира — в Московском парке Победы прошел Фестиваль национальных кухонь. О том, как это было — в фоторепортаже Gazeta.SPb.ru.

На главной площадке Фестиваля были представлены 15 национальных кухонь: русская, киргизская, узбекская, осетинская, грузинская, восточно-кавказская, традиционная казачья, а также итальянская, греческая, австрийская, немецкая, американская, вьетнамская, корейская и паназиатская.

Необычные блюда можно было приобрести в соответствующих им палатках и тут же рядом продегустировать. Какая именно кухня пользовалась большим спросом, сказать сложно — корреспондент Gazeta.SPb.ru застал небольшие очереди буквально в каждый шатер.

Уникальную атмосферу и многообразие этнических культур удалось создать и благодаря костюмам, в которые были одеты некоторые продавцы.

А особое настроение гостям праздника создавали творческие коллективы национально-культурных объединений Петербурга — танцоры, певцы и музыканты. Они выступали буквально в режиме «нон-стоп».

Отметим, что Фестиваль национальных кухонь проводится в Петербурге с 2014 года. Его организатором выступает комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике. Каждый год участниками мероприятия становятся более 10 тысяч человек.