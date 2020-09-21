МКБ запустил ипотечный скоринг за 1 минуту

Московский кредитный банк (МКБ) запустил собственный сервис быстрого рассмотрения заявок на ипотечное кредитование. Новый скоринг-сервис позволяет принять решение всего за 1 минуту.

Автоматизированная система способна обрабатывать огромный массив информации в очень сжатые сроки. Таким образом, непосредственно сам процесс скоринга занимает буквально 1 минуту, после чего выносится решение по ипотечной заявке.

«Новый сервис позволит существенно сократить время на принятие решения по ипотечной заявке и значительно повысить комфорт банковского сервиса для наших клиентов, — говорит начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. – Решение принимается быстро и просто, без предоставления дополнительных документов и условий для заемщика».

Воспользоваться новым сервисом сокращенного рассмотрения заявки могут клиенты, которые приобретают недвижимость на первичном рынке при внесении первоначального взноса от 30%. Для оформления заявки необходим стандартный пакет документов. Для приобретения подходят все жилищные проекты у партнеров банка – крупнейших застройщиков. Ставка по ипотечному кредиту в рамках собственных программ поддержки заемщиков банка начинаются от 5,95% годовых.