Выплаты социальным работникам в Петербурге продлили до 15 октября

За время с начала пандемии в Петербурге выплаты получили 2,8 тыс. работников. Фото: Baltphoto

За время с начала пандемии в Петербурге выплаты получили 2,8 тыс. работников. Фото: Baltphoto

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, продлевающее выплаты работникам социальных учреждений на срок до 15 октября.

Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного. Сотрудники стационарных организаций соцобслуживания и стационарных отделений, работающих не в стационарных организациях, продолжат получать выплаты за работу с зараженными коронавирусом горожанами и лицами, входящими в группы риска по Covid-19.

В Смольном отметили, что за время с начала пандемии в Петербурге выплаты на общую сумму 84,2 млн рублей получили 2,8 тыс. работников.

«Последние месяцы были очень сложными. Не только медики, но и социальные работники, трудились выше своих сил. И сегодня они продолжают помогать пожилым людям, инвалидам», — отметил градоначальник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попросил у Минздрава еще 841 млн рублей на выплаты медикам.