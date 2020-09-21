На перекрестке Просвещения и Фомина столкнулись «Фольксваген» и «Митсубиси» — пострадал велосипедист

В понедельник, 21 сентября, около трех часов дня в Выборгском районе Северной столицы на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина произошло ДТП с участием двух легковушек и велосипедиста.

«Фольксваген Тигуан» под управлением 24-летнего молодого человека поворачивал налево и не пропустил спешащего по главной 32-летнего мужчину на «Митсубиси Лансер». В результате произошло столкновение такой силы, что японский автомобиль отбросило к краю проезжей части.

К сожалению, на этом месте стоял 25-летний велосипедист. Он получил серьезные травмы: медики оценивают его состояние как тяжелое и настояли на госпитализации. Как сообщают в ГИБДД, по факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что столкнувшиеся на пересечении Большевиков и Коллонтай иномарки остановили трамвайное движение.