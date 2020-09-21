СК РФ проверит бывшего адвоката Ефремова на причастность к мошенническим действиям

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин личным указом велел организовать доследственную проверку по факту получения информации о возможной незаконной деятельности Эльмана Пашаева.

Напомним, ранее в СМИ начали распространяться любопытные факты касаемо личности бывшего защитника осужденного актера Ефремова. Дело в том, что Пашаев якобы замешан в махинациях с недвижимостью. По слухам, из-за мошеннических деяний Пашаева одна из московских семей потеряла свое жилье. Об этом сообщает РБК.

Бастрыкин поручил работникам следственного комитета разобраться в ситуации и выяснить, причастен ли к ней Пашаев.

Сам Пашаев только рад начавшейся проверке, которая, по его словам, позволит найти настоящих злоумышленников. Любые же обвинения в свой адрес бывший адвокат называет глупостью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Пашаев признался, что получил гонорар за защиту Михаила Ефремова.