Мужчина без одежды звал на помощь из окна многоэтажки на улице Турку

Официальной информации о случившимся от спецслужб на данный момент нет. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Официальной информации о случившимся от спецслужб на данный момент нет. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Странный инцидент с участием голого мужчины во Фрунзенском районе в ночь с понедельника на вторник закончился вызовом экстренных служб.

О мужчине, который просил помощи из окон квартиры, располагавшейся на девятом этаже дома на улице Турку рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На опубликованном видео голый мужчина истошно кричит «Помогите» и утверждает, что находится в адекватном состоянии.

Свидетели рассказали, что спасатели уже прибыли на место происшествия, однако другие подробности пока не сообщаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели локализовали пожар в автосервисе на улице Возрождения. Крыша автосервиса в Кировском районе загорелась вечером в понедельник, 21 сентября. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь был успешно потушен силами сотрудников МЧС.