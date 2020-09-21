Спасатели локализовали пожар в автосервисе на улице Возрождения

По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: 78.mchs.gov.ru

По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: 78.mchs.gov.ru

Пожарные смогли дать отпор огню, который разбушевался в одноэтажном здании автосервиса в Кировском районе.

Напомним, информация о возгорании поступила в экстренные службы в 20:19. Спасатели прибыли на место происшествия и начали работы по ликвидации огня. В 20:32 происшествию присвоили повышенный ранг сложности 1-БИС.

Уже к 21:37 пожар был локализован. Это позволило вновь понизить ранг сложности до №1. Известно, что возгорание произошло на кровле здания автосервиса. Площадь пострадавшего от огня верхнего элемента покрытия здания составила 100 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу.

Отметим, что на месте работали 32 спасателя и 6 единиц специальной техники.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе загорелся автосервис.