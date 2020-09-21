В Кировском районе загорелся автосервис : пожару присвоен ранг 1-БИС

Петербургские спасатели продолжают ликвидировать серьезный пожар в здании автосервиса в Кировском районе.

Вечером в понедельник, 21 сентября, в экстренные службы поступил сигнал о возгорании на улице Возрождения. Прибывшие пожарные установили, что у одноэтажного здания автосервиса загорелась кровля. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров. По состоянию на 20:32 происшествию был выдан повышенный ранг сложности — 1-БИС. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возможных пострадавших в настоящий момент отсутствует.

Отметим, что на борьбу с пламенем были направлены 32 спасателя и 6 единиц специальной техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили пожар в подвале дома на Большой Розничной.