Петербург опять оказался на втором месте по приросту новых случаев COVID-19

Петербург сохраняет одну из лидирующих позиций в рейтинге городов России по числу новых пациентов с коронавирусом.

Это следует из данных, которые утром во вторник, 22 сентября, были опубликованы оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в России. Отметим, что прирост больных COVID-19 в Петербурге за сутки составил 211 человек. За все время число заболевших в городе превысило 50 тысяч человек.

Суточный показатель оставил Петербург на втором месте по числу новых заболевших. Первое место по-прежнему сохраняет Москва.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что больше половины жителей Петербурга не верят во вторую волну коронавируса. При этом, как оказалось, что опасность новой вспышки коронавируса беспокоит петербуржцев больше с экономической точки зрения, нежели с точки зрения угрозы жизни и здоровью.