Больше половины жителей Петербурга не верят во вторую волну коронавируса

Оказалось, что опасность новой вспышки коронавируса беспокоит петербуржцев больше с экономической точки зрения, нежели с точки зрения угрозы жизни и здоровью.

Согласно результатам опроса, 60% участников, живущих в Северной столице, не верят в возможность второй волны коронавирусной инфекции и повторному введению режима самоизоляции. При этом 46% горожан всерьез встревожены угрозой экономике, которую представляет COVID-19, и боятся, что второй вспышки петербургские предприниматели могут попросту не выдержать.

Между тем, 40% респондентов опроса, проводимого изданием Peterberg2.ru, верят в возвращение строгих ограничений ввиду новой волны распространения заболевания. Остальные считают, что повторный пик пандемии повлияет лишь на работу торговых центров и точек общепита. Отметим, что 14% опрошенных и вовсе не верят в существование коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, несмотря на скептический настрой петербуржцев, ограничения еще в силе, поэтому пользоваться общественным транспортом стоит только в средствах индивидуальной защиты.