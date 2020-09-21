В метро Петербурга напоминают о необходимости носить защитные маски и перчатки

В метро Петербурга напоминают о необходимости носить защитные маски и перчатки
Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Метрополитен Северной столицы напоминает о необходимости использовать средства защиты, находясь в общественных местах.

Напомним, что в четверг, 18 сентября, правительство Санкт-Петербурга своим постановлением продлило действие ограничительных мер, призванных противостоять распространению коронавирусной инфекции, до 11 октября текущего года.

Одним из сохраненных ограничений является обязательное использование средств индивидуальной защиты, — масок и перчаток, — при проезде в общественном транспорте, в том числе, в метро. Добавим, что не стоит забывать также о регулярной дезинфекции и мытье рук. На данный момент в Петербурге сохраняются одни из самых высоких в стране показателей по количеству ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на утро 21 сентября в Северной столице зарегистрировали еще 209 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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